В центре Минска вспыхнули протесты (видео) [ Редактировать ]
В центре Минска после закрытия избирательных участков, на площади Победы около стелы "Минск - город герой" начались задержания участников протестной акции. Об этом сообщает Telegram-канал Tut.by., передает "УНИАН"
Сообщается о столкновениях на пересечении проспектов Машерова и Победителей между протестующими и ОМОНом.
"Как сообщают очевидцы, силовики выпрыгивают из автозаков и задерживают людей. Люди кричат: "Уходи!", "Наш дом - Беларусь!", "Гул стоит по всему проспекту", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в Минске возле гостиницы "Планета" задерживают людей. Также, очевидцы говорят, что в районе проспекта Победителей в Минске используют светошумовые гранаты.
По сообщениям СМИ, среди протестующих есть раненые. Люди начали отбивать задержанных у ОМОНа.
В ходе протестов против результатов выборов президента Беларуси автозак въехал в толпу активистов в Минске. Передает "МБХ медиа" в Telegram. По данным медиа, автомобиль наехал на людей намеренно со спины.
Предварительно, пострадали минимум два человека.
Как начиналась зачистка возле стелы pic.twitter.com/Hw1zdkKLXg— NEXTA (@NEXTA_EN) August 9, 2020
"Один человек без сознания, в крови. Его пытаются реанимировать медики", – сказано в сообщении.
Известно, что пострадавшего забрали на машине реанимации.
фото: zn
"Второй человек тоже находится не в сознании, у него торчит кость из пятки", – сообщил корреспондент. С открытым переломом минчанина госпитализировали.
Telegram-канал "ЧП Беларусь" написал, что к месту протестов у стелы городу-герою направились три машины скорой помощи.
Тем временем акции протеста проходят также в Бресте, Гродно, Могилеве, Витебске, Пинске и других городах Беларуси.
Напомним, ранее мы сообщали, что ЦИК дал первые данные по выборам президента Беларуси.
Читайте также, Лукашенко получил письмо от Путина относительно "вагнеровцев".
по теме
В Минске силовики начали стрелять по протестущим (видео)
В Минске силовики начали стрелять по протестующим резиновыми пулями
У Мінську тисячі людей зібралися на підтримку опозиційної кандидатки на посаду президента Білорусі Світлани Тихановської
Містяни прийшли на мітинг попри те, що штаб його скасував, голосування на президентських виборах у Білорусі вже розпочалося
Накануне президентских выборов в Беларуси перенесли футбольные матчи (видео)
6 августа во время матча между местным "Шахтером" и брестским "Динамо" болельщики начали выкрикивать "оппозиционный" лозунг "Жыве Беларусь!"
У Білорусі починається голосування на президентських виборах
Олександр Лукашенко балотується вшосте, двох із його опонентів ЦВК відсторонила від виборів