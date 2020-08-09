В центре Минска после закрытия избирательных участков, на площади Победы около стелы "Минск - город герой" начались задержания участников протестной акции. Об этом сообщает Telegram-канал Tut.by., передает "УНИАН"

Сообщается о столкновениях на пересечении проспектов Машерова и Победителей между протестующими и ОМОНом.

"Как сообщают очевидцы, силовики выпрыгивают из автозаков и задерживают людей. Люди кричат: "Уходи!", "Наш дом - Беларусь!", "Гул стоит по всему проспекту", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Минске возле гостиницы "Планета" задерживают людей. Также, очевидцы говорят, что в районе проспекта Победителей в Минске используют светошумовые гранаты.

По сообщениям СМИ, среди протестующих есть раненые. Люди начали отбивать задержанных у ОМОНа.

В ходе протестов против результатов выборов президента Беларуси автозак въехал в толпу активистов в Минске. Передает "МБХ медиа" в Telegram. По данным медиа, автомобиль наехал на людей намеренно со спины.

Предварительно, пострадали минимум два человека.

Как начиналась зачистка возле стелы pic.twitter.com/Hw1zdkKLXg — NEXTA (@NEXTA_EN) August 9, 2020

"Один человек без сознания, в крови. Его пытаются реанимировать медики", – сказано в сообщении.

Известно, что пострадавшего забрали на машине реанимации.

фото: zn

"Второй человек тоже находится не в сознании, у него торчит кость из пятки", – сообщил корреспондент. С открытым переломом минчанина госпитализировали.

Telegram-канал "ЧП Беларусь" написал, что к месту протестов у стелы городу-герою направились три машины скорой помощи.

Тем временем акции протеста проходят также в Бресте, Гродно, Могилеве, Витебске, Пинске и других городах Беларуси.

Напомним, ранее мы сообщали, что ЦИК дал первые данные по выборам президента Беларуси.

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