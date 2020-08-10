В ЕС сделали заявление по протестам в Беларуси [ Редактировать ]
Глава Европейского Совета Шарль Мишель осуждает насилие во время акций протеста в Беларуси.
Об этом он сообщил в Twitter.
По информации, на митингах должна обеспечиваться свобода слова и свобода собраний.
Насилие в отношении протестующих - это не ответ. Необходимо обеспечить свободу слова, свободу собраний, основные права человека.
Напомним, после президентских выборов в Беларуси во многих городах страны вспыхнули масштабные акции протеста.
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