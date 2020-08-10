Глава Европейского Совета Шарль Мишель осуждает насилие во время акций протеста в Беларуси.

Об этом он сообщил в Twitter.

По информации, на митингах должна обеспечиваться свобода слова и свобода собраний.

Насилие в отношении протестующих - это не ответ. Необходимо обеспечить свободу слова, свободу собраний, основные права человека.

Напомним, после президентских выборов в Беларуси во многих городах страны вспыхнули масштабные акции протеста.