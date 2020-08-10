В Минске и других крупных городах Беларуси после завершения голосования на президентских выборах почти всю ночь продолжались стихийные акции протеста.

В них приняли участие тысячи людей, несогласных с предварительными результатами ЦИК, который объявил, что за действующего президента Александра Лукашенко (выдвигается на шестой срок), проголосовали около 80% проголосовавших.

Полиция и ОМОН жестко разгоняли протестующих с применением слезоточивого газа, светошумовых гранат, водометов и резиновых пуль. Сообщается как минимум об одном погибшем, десятки человек пострадали, сотни задержанных.

Интернет в белорусской столице работает с перебоями, прекратили работу многие новостные сайты.

Ранее сообщалось, что в Минске силовики начали стрелять по протестующим.