До конца 2020 года Украина планируют получить кредиты от Международного валютного фонда, Всемирного банка и Евросоюза на общую сумму более $3,3 млрд. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает Kyiv Post.

Кредит от Всемирного банка ожидается на $700 млн, кредит от МВФ на $1,4 млрд, кредит от ЕС - на €1,2 млрд.

Как сообщалось ранее, в июле Украина потратила $1,5 млрд на обслуживание и погашение госдолга.

Из этой суммы $767 млн уплачено по валютным облигациям внутреннего госзайма, остальные деньги - по внешнем долгу.

Ранее мы писали о том, что ЕС выдаст Украине миллиардный кредит.