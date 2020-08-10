Украина возьмет в долг $3,3 млрд [ Редактировать ]
До конца 2020 года Украина планируют получить кредиты от Международного валютного фонда, Всемирного банка и Евросоюза на общую сумму более $3,3 млрд. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает Kyiv Post.
Кредит от Всемирного банка ожидается на $700 млн, кредит от МВФ на $1,4 млрд, кредит от ЕС - на €1,2 млрд.
Как сообщалось ранее, в июле Украина потратила $1,5 млрд на обслуживание и погашение госдолга.
Из этой суммы $767 млн уплачено по валютным облигациям внутреннего госзайма, остальные деньги - по внешнем долгу.
Ранее мы писали о том, что ЕС выдаст Украине миллиардный кредит.
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