Мільйонера з Гонконгу арештувала китайська поліція [ Редактировать ]
У Гонконгу заарештували опозиційного медіа-магната Джиммі Лая. Мультимільйонера підозрюють у порушенні нового закону про захист національної безпеки та у змові "з іноземними силами".
Торік власник популярної газети підтримав антиурядові протести в Гонконзі. Також відомо про його тісні зв'язки з політичною елітою США.
Новий закон про нацбезпеку КНР ухвалила 30 червня. За ним звинувачуваним у сепаратизмі та дискредитації державної влади загрожує довічне ув'язнення.
Штати розцінили це як спробу руйнування автономії Гонконгу та запровадили санкції проти Пекіна.
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