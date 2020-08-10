У Гонконгу заарештували опозиційного медіа-магната Джиммі Лая. Мультимільйонера підозрюють у порушенні нового закону про захист національної безпеки та у змові "з іноземними силами".

Торік власник популярної газети підтримав антиурядові протести в Гонконзі. Також відомо про його тісні зв'язки з політичною елітою США.

Новий закон про нацбезпеку КНР ухвалила 30 червня. За ним звинувачуваним у сепаратизмі та дискредитації державної влади загрожує довічне ув'язнення.

Штати розцінили це як спробу руйнування автономії Гонконгу та запровадили санкції проти Пекіна.