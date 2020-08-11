В столице неизвестные подожгли электромобиль экс-главы Офиса президента Андрея Богдана.

Об этом сообщает "Обозреватель".

По информации, на крышу Tesla поставили сумку с неизвестным содержимым. Она и стала источником возгорания. Пострадавших в результате инцидента нет. В то же время транспортное средство повреждено огнем.

Отмечается, что прибывший на место происшествия пожарный расчет быстро потушил автомобиль. Ранее этот автомобиль стал очень известным, поскольку на нем ездил президент Владимир Зеленский и снимал там видеоролики.

Фото: Факты

Ранее мы писали, что водитель Tesla словил угонщика, благодаря смартфону. Злоумышленник был заперт внутри электрокара при попытке угона.