В Киеве подожгли "Tesla" Андрея Богдана [ Редактировать ]
В столице неизвестные подожгли электромобиль экс-главы Офиса президента Андрея Богдана.
Об этом сообщает "Обозреватель".
По информации, на крышу Tesla поставили сумку с неизвестным содержимым. Она и стала источником возгорания. Пострадавших в результате инцидента нет. В то же время транспортное средство повреждено огнем.
Отмечается, что прибывший на место происшествия пожарный расчет быстро потушил автомобиль. Ранее этот автомобиль стал очень известным, поскольку на нем ездил президент Владимир Зеленский и снимал там видеоролики.
Фото: Факты
Ранее мы писали, что водитель Tesla словил угонщика, благодаря смартфону. Злоумышленник был заперт внутри электрокара при попытке угона.
по теме
В Киеве уменьшилась заболеваемость коронавирусом
Количество инфицированных перевалило за 9500 человек
В киевской многоэтажке произошел пожар (видео)
Причину возгорания устанавливают правоохранители
Подлила моющее средство: в Киеве женщина отравила соседей
Среди пострадавших - двое детей
В Киеве прошел митинг за отмену 5G (видео)
Протест проходил под зданием Национальной комиссии по государственному урегулированию в сфере связи