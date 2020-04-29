В среду, 29 апреля, в Одессе на улице Троицкой неизвестные подожгли припаркованный автомобиль Toyota. Об этом сообщает "7 канал".

Инцидент случился, когда в иномарку бросили три бутылки с зажигательной смесью. От огня пострадал моторный отсек, крыша и бампер багажника. Пожар удалось потушить своими силами.

По словам очевидцев, злоумышленники убежали вниз по улице Троицкой и свернули на Екатерининскую, однако догнать их не удалось.

Личности злоумышленников и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

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