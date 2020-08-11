Изнасилование в Кагарлыке: появились результаты служебных расследований [ Редактировать ]
В Кагарлыке после скандала с изнасилованием женщины полицейскими провели аттестацию 148 сотрудников. По ее результатам девять копов подлежат увольнению. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Киевской области.
По факту избиения гражданки П. работниками Кагарлыкского отделения полиции… были назначены служебные расследования, по результатам которых 25 полицейских привлечены к дисциплинарной ответственности, из них пять - уволены со службы, с занимаемых должностей уволены шестеро работников, еще на 14 полицейских наложены дисциплинарные взыскания.
Также в сообщении говорится о том, что аттестационную комиссию возглавляла глава общественной организации "Три поколения" Ольга Кучер.
"В целом прошли аттестацию 148 полицейских: Обуховский отдел полиции - 98, Кагарлыкское отделение - 39 и Ржищевское отделение - 11", - рассказали в управлении.
По итогам аттестации:
- девять человек - восемь офицеров и один сержант - получили оценку "занимаемой должности не соответствует, подлежит увольнению со службы по служебному несоответствию";
- еще 13 сотрудников - 11 офицеров и два сержанта - "занимаемой должности не соответствуют, подлежат перемещению на нижестоящую должность по служебному несоответствию".
Кроме того, аттестационной комиссией принято 126 рекомендаций, в том числе 103 - "занимаемой должности соответствует", еще 23 - "занимаемой должности соответствует, заслуживает назначения на более высокую должность".
Также стало известно, что 12 полицейских проходили опрос с использованием "детектора лжи".
Напомним, недавно народные депутаты начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова из-за ситуации в Кагарлыке и Броварах.
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