В Украине введут новые правила пользования общественным транспортом [ Редактировать ]
Глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий заявил о том, что в Украине изменят правила пользования общественным транспортом. Это одно из условий выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом сообщается в Facebook.
По словам министра, сейчас в Украине есть немало проблем с общественным транспортом. Это, в частности. недостаточное количество автобусов средней и большой пассажировместимости, несоблюдение графика движения транспорта, несовершенный механизм компенсации затрат на перевозку льготников и уменьшение количества платежеспособных пассажиров.
Согласно новому законопроекту, предоставления общественно значимых услуг будет за счет местных бюджетов, отмечает Криклий. Отвечать за финансирование в пределах района будет Облгосадминстрация или Объединенная территориальная община.
Также документ предусматривает:
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принцип равноправного доступа к услугам инфраструктуры;
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внедрение системы получения оплаты за такие услуги и финансового возмещения, выплачиваемого перевозчикам;
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ликвидации дискриминации пассажиров с инвалидностью и других маломобильных групп населения;
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поддержку экологического транспорта.
Министр отмечает, что пассажиров будут перевозить автомобильными маршрутами, линиями и маршрутами городского электрического транспорта. А заказывать транспортные услуги будут по закону о публичных закупках.
Ранее мы писали о том, как работает транспорт в "опасных" городах Украины.
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