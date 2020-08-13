Весьма странную сейсмическую активность, относящуюся к типу "бумеранг", обнаружили на дне Атлантического океана. Так, ученые зарегистрировали землетрясения, которые происходили по кругу.

Такие явления являются редкими, можно сказать, единичными, пишут "Новости планеты".

Инцидент случился вдоль разлома Романш. Находится он близ экватора посреди восточного побережья Бразилии и западного побережья Африки. Разлом образовался на стыке двух плит – южноамериканской и африканской, его протяженность составляет 0,9 км.

Последняя сейсмическая активность регистрировалась в 2016 году, мощность толчков составила 7,1 балла. Снимки показали ученым, что землетрясение было необычным: оно следовало в одну сторону, затем развернулось и пошло обратно. Ранее считалось, что нечто подобное возможно только в теории, однако новые наблюдения и исследования доказывают о реальности землетрясений-бумерангов, отметил Стивен Хикс из Имперского колледжа.

Странное землетрясение проходило в две фазы. Сначала толчки прошли вверх и на восток в сторону самой слабой точки – месте разрыва зоны со Срединно-Атлантическим хребтом. Затем произошел разворот землетрясения и следование его на запад. На обратном пути землетрясение значительно ускорилось – до шести километров в секунду.

По мнению ученых, во время первой фазы высвободилось большое количество энергии, которая ускорила явление и стала причиной разворота толчков в подводной местности на западе с меньшими размерами.

Для анализа ситуации на дне Атлантического океана эксперты используют подводные сейсмометры и станции удаленного наблюдения. Требуется достаточно много времени, чтобы проанализировать каждое происшествие.

Ранее мы писали о том, что в Индонезии вулкан извергнул 5-километровый столб пепла.