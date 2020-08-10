В понедельник утром, 10 августа, в Индонезии, на острове Суматра, произошло извержение вулкана Синабунг, в результате чего в небо поднялось гигантское облако пепла. Об этом сообщает АВС.

Облако пепла достигло примерно 5 км в диаметре и около 2,5 км в высоту.

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По данным Индонезийского центра вулканологии и смягчения последствий геологических опасностей, в результате извержения погибших или пострадавших нет.

Однако прилегающие села были усыпаны пеплом. Из-за этого власти эвакуировали 30 тыс. человек.

Местные власти призывают жителей и туристов избегать пребывания в радиусе 5 км от кратера и предупредили о возможных потоках лавы.

В то же время, по данным Управления гражданской авиации, в регионе и дальше осуществляются авиаперелеты.

Отмечается, что это второе за последние дни извержение Синабунга, который является одним из 120 активных вулканов в Индонезии.

Во время его извержения в 2014 году погибло 16 человек, в 2016-м - семь человек.

Ранее сообщалось, что украинский велосипедист покорил вулкан высотой 6 тыс. метров.