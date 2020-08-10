В Индонезии вулкан извергнул 5-километровый столб пепла (фото, видео) [ Редактировать ]
В понедельник утром, 10 августа, в Индонезии, на острове Суматра, произошло извержение вулкана Синабунг, в результате чего в небо поднялось гигантское облако пепла. Об этом сообщает АВС.
Облако пепла достигло примерно 5 км в диаметре и около 2,5 км в высоту.
По данным Индонезийского центра вулканологии и смягчения последствий геологических опасностей, в результате извержения погибших или пострадавших нет.
Однако прилегающие села были усыпаны пеплом. Из-за этого власти эвакуировали 30 тыс. человек.
Местные власти призывают жителей и туристов избегать пребывания в радиусе 5 км от кратера и предупредили о возможных потоках лавы.
В то же время, по данным Управления гражданской авиации, в регионе и дальше осуществляются авиаперелеты.
Отмечается, что это второе за последние дни извержение Синабунга, который является одним из 120 активных вулканов в Индонезии.
Во время его извержения в 2014 году погибло 16 человек, в 2016-м - семь человек.
Ранее сообщалось, что украинский велосипедист покорил вулкан высотой 6 тыс. метров.
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