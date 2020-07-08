Наслідки глобального потепління: метеорологи прогнозують масштабні шторми в Атлантиці [ Редактировать ]
Щонайменше 20 потужних штормів у Атлантиці прогнозують американські метеорологи на цей рік. Востаннє таку кількість буревіїв за сезон спостерігали у 2005.
Головна причина - нагрівання поверхні океану, пікові температури припадають саме на серпень-жовтень. Серед інших - зміна регіонального клімату в Південній Америці та тропічні хвилі від узбережжя Африки. Щонайменше чотири передбачених шторми матимуть найбільшу потужність. Рухатимуться вони у бік південно-східного узбережжя Сполучених Штатів.
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