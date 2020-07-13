Моряк Хуан Мануэль Бальестеро в марте отправился в 85-дневное путешествие из Португалии в Аргентину через Атлантический океан. Он хотел переждать пандемию коронавируса вместе с семьей, и заодно отпраздновать день рождения отца, которому в мае должно было исполниться 90 лет, пишет enovosty.com.

Португалия закрыла международное сообщение, поэтому Бальестеро не осталось ничего другого кроме как снарядить небольшое судно, запастись рисом, консервированным тунцом и фруктами - и отправиться в путь.

"Не хотел сидеть как трус на острове [Порту-Санту], где вообще не было случаев заражения коронавирусом. Хотелось сделать все возможное, чтобы вернуться домой", - рассказал Бальестеро.

Власти сразу его предупредили, что, в случае непредвиденных проблем обратно в Португалию его могут уже и не пустить. Но Бальестеро это не испугало. "Я не боялся. Правда, у меня возникло множество сомнений. Как же это странно - отправиться в плавание в разгар пандемии, когда вокруг тебя разваливается человечество", - вспоминает он.

Задача не казалась Бальестеро непосильной. В конце концов, он потомственный моряк. Отец брал его в море с тех пор, как сыну исполнилось три года. А с 18 лет Бальестеро работал на рыбацком судне в южной части Аргентины.

Впрочем, без трудностей не обошлось. 12 апреля власти Кабо-Верде не дали ему причалить на остров - и моряк не смог пополнить свои запасы еды и топлива. Был и такой случай: Бальестеро показалось, что его преследует корабль с пиратами, который подбирался все ближе. "Я ускорился как мог", - рассказал моряк.

Он каждую ночь включал радио, чтобы послушать новости о коронавирусе. Одиночество давило: даже дельфины, сопровождавшие его в течение плавания, в какой-то момент покинули его. Поэтому иногда Бальестеро сильно напивался.

У берегов Бразилии огромная волна повредила лодку моряка. Из-за этого ему пришлось сделать незапланированную 10-дневную остановку в городе Витория.

17 июня моряк прибыл в родной город Мар-дель-Плата, где его встретили как героя. Бальестеро был счастлив. "Входя в порт, где у моего отца стояла парусная лодка, где он научил меня стольким вещам, и где я сам учился плавать, где вообще все это началось, я почувствовал, что миссия окончена", - говорит он.

Прямо в порту врачи заставили моряка сдать тест на коронавирус. Спустя 72 часа он узнал, что здоров, и ему наконец-то разрешили отправиться домой.

Ранее сообщалось, что судно с тысячами авто утопят в океане.