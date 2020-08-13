Перемирие на Донбассе: военные впервые несут потери [ Редактировать ]
В четверг, 13 августа, в Донецкой области двое военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве, один из них погиб. Об этом сообщает пресс-центр Оперативно-тактическая группировки "Схід".
13 августа в Донецкой области вследствие отклонения от маршрута следования подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них погиб, другой получил ранения.
Отмечается, что раненого военного доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь.
На месте происшествия работают группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка.
Обстоятельства трагедии выясняются.
Ранее сообщалось, что семьям погибших на Донбассе воинов увеличат пенсии, а 6 августа на Донбассе впервые за пять лет никто не стрелял.
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