В четверг, 13 августа, в Донецкой области двое военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве, один из них погиб. Об этом сообщает пресс-центр Оперативно-тактическая группировки "Схід".

13 августа в Донецкой области вследствие отклонения от маршрута следования подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них погиб, другой получил ранения.

Отмечается, что раненого военного доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работают группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее сообщалось, что семьям погибших на Донбассе воинов увеличат пенсии, а 6 августа на Донбассе впервые за пять лет никто не стрелял.