Кабинет министров Украины по настоянию президента Владимира Зеленского принял решение о предоставлении адресной помощи к пенсиям членам семей военнослужащих, в том числе добровольцев, погибших во время участия в Антитеррористической операции на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства подчеркнул, что пенсионное обеспечение семей погибших участников АТО/ООС было несправедливым. Существовала разница в размере выплат родным военнослужащих, погибших в 2014-2015 годах, и семьям героев, которые погибли позже.

Я был в Луцке последний раз, и, скажу откровенно, было очень неприятно, когда одна мать сказала: "Неужели наши дети, которые погибли, защищая Украину, хуже тех детей, которые погибли сейчас, в 2019-2020 годах? Неужели это справедливо?" Это очень несправедливо. Родители получали разные деньги. Я сказал, что исправлю этот вопрос, и стал разговаривать с правительством. И я им очень благодарен, что они решили этот вопрос.

Президент отметил, что это решение будет распространяться на девять тысяч членов семей погибших военнослужащих.

У нас не бывает худших. Они все герои, они все для нас одинаковые. Мы одинаково ими гордимся и одинаково им все благодарны за то, что они защищали нашу Украину, нашу территориальную целостность и наш суверенитет.

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Министр социальной политики Украины Марина Лазебная отметила, что президент поручил правительству оперативно решить вопрос пенсионного обеспечения членов семей военнослужащих, погибших в первые годы войны.

Это именно те военнослужащие, которые не имели хорошего денежного обеспечения, не было надбавок за выслугу лет, воинского звания. Собственно, в их семьях сегодня пенсии низкие - в полтора-два раза ниже, чем нынешние. Поэтому правительство нашло ресурсы и возможности решить этот вопрос и установило адресные доплаты к пенсиям. Пенсионный фонд проводит сейчас перерасчеты пенсий, и в сентябре семьи получат две выплаты – и за август, и за сентябрь.

Отныне минимальная пенсионная выплата для членов семей погибших героев, где есть один нетрудоспособный, составит 7800 грн, если двое нетрудоспособных – 12 200 грн, если трое - максимальная пенсионная выплата составит 17 120 грн.

Ранее сообщалось, что детям-сиротам в Украине повысили стипендии.