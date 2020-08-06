На Донбассе впервые за пять лет никто не стрелял [ Редактировать ]
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине впервые не зарегистрировала нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях с того момента, как начала систематический сбор данных в 2015 году. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте миссии.
Впервые с того времени, как миссия начала систематический сбор данных, в Донецкой и Луганской областях не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.
Не зафиксировали вражеских обстрелов с начала четверга, 6 августа, и в штабе ООС.
Одиннадцатые сутки подряд с тех пор, как был провозглашен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
Напомним, что в среду, 22 июля, участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 года. Вместе с тем, как пишет издание, с 21 июля 2019 года на Донбассе действует бессрочное перемирие, которое никто не отменял.
С 00:01 27 июля запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. По обе стороны линии разграничения запрещается:
- использование любых видов летательных аппаратов;
- применение огня, включая снайперский;
- размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и окрестностях.
За нарушения режима тишины вводятся дисциплинарные меры, планируется создание координационного механизма для реагирования на нарушения.
Ранее сообщалось, что президент Зеленский оценил перемирие на Донбассе в ходе визита в Донецкую область.
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