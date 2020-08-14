В Киеве, Черновицкой, Ивано-Франковской, а также Ровенской областях почти на 50% заполнены койки в медучреждениях.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По информации, в областях фиксируется наибольшая заболеваемость и госпитализация.

На рубеже 50% находятся сейчас и Киев, и Черновицкая область, Ровенская область, Ивано-Франковская область – те области, где мы фиксируем большое количество заболевших и большое количество людей, которые госпитализируются.

Отмечается, что к лидерам по количеству больных добавились регионы, в которых еще пару недель назад не наблюдалось такой тенденции. Это Одесская, и Харьковская области.

Ранее мы писали, что в Украине продолжают появляться новые антирекорды по коронавирусу. За сутки на территории Украины зарегистрированы 1732 случая COVID-19.