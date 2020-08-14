Коронавирус на половину "наполнил" больницы в 4 регионах [ Редактировать ]
В Киеве, Черновицкой, Ивано-Франковской, а также Ровенской областях почти на 50% заполнены койки в медучреждениях.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По информации, в областях фиксируется наибольшая заболеваемость и госпитализация.
На рубеже 50% находятся сейчас и Киев, и Черновицкая область, Ровенская область, Ивано-Франковская область – те области, где мы фиксируем большое количество заболевших и большое количество людей, которые госпитализируются.
Отмечается, что к лидерам по количеству больных добавились регионы, в которых еще пару недель назад не наблюдалось такой тенденции. Это Одесская, и Харьковская области.
Ранее мы писали, что в Украине продолжают появляться новые антирекорды по коронавирусу. За сутки на территории Украины зарегистрированы 1732 случая COVID-19.
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