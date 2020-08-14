За сутки на территории Украины зарегистрированы 1732 случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает СНБО.

По информации, новым антилидером стала Харьковская область. Там уже два дня подряд более 200 новых случаев.

Отмечается, что больше всего случаев наблюдается в Харьковской, Львовской, Черновицкой, Одесской областях.

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