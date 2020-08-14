Кабинет министров Украины изменил правила въезда в страну. Об этом говорится в постановлении правительства от 12 августа.

Так, правительство оставило, в частности, один критерий для определения иностранного государства как "страны со значительным распространением COVID-19".

Согласно постановлению, государством с широким распространением коронавируса теперь является государство, в котором количество новых случаев регистрации заболевания на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине.

Читайте также Для украинцев открыли границы более 40 стран (список)

До сих пор существовало два критерия определения государства как такого, где есть значительное распространение коронавируса.

В частности, Украина включала в "красный список" государства, где количество новых случаев на 100 000 населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине, или же если прирост числа инфицированных в них за последние 14 дней превышает аналогичный за прошедшие 14 дней на 30%.

Все прибывшие в Украину из "красной зоны" обязаны или пойти на 14 дней в изоляции, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы. Иностранцы при въезде должны иметь полис медицинского страхования.

Отметим, что перечень государств с широким распространением COVID-19 формируется Министерством здравоохранения и пересматривается каждые семь дней.

Ранее мы писали о том, что Турция изменила правила въезда туристов и провоза багажа.