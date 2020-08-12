Турция изменила правила въезда для иностранных туристов в связи с пандемией коронавируса. Они касаются ручной клади, документов и тестирования на COVID-19 в аэропортах.

Об этом сообщает ukranews.com.

Теперь во время полета туристы в обязательном порядке должны заполнить анкету, в которой указывают место назначения и адрес пребывания в Турции, включая контактные данные и название принимающего туроператора, наименование отеля. Эти анкеты сдаются во время паспортного контроля в аэропорту, а сведения вносятся в базу данных МВД Турции, чтобы затем найти тех, кто летел в пределах двух рядов от кресла зараженного коронавирусом, если такой обнаружится.

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Отмечается, что по требованию турецкой стороны на рейсах введены ограничения на провоз ручной клади. В салон можно пронести исключительно:

женские сумочки

мужские портфели

ноутбуки

плееры

чехлы для ноутбуков

детские сумки

пакеты с товарами из Duty Free

музыкальные инструменты

фотоаппараты

ювелирные изделия

Остальные вещи должны сдаваться в багаж без взимания дополнительной платы.

Из-за обязательного ношения масок во время полета авиакомпании отказались от питания на борту. Пассажирам будет предоставляться только бутилированная вода.

По прилету у туристов проверят температуру, и если она превысит отметку в 37,8 градуса, пассажира попросят через полчаса измерить температуру еще раз и пройти осмотр у врача. Если температура сохраняется, путешественнику бесплатно сделают ПЦР-тест на коронавирус. При отрицательном результате он сможет спокойно покинуть аэропорт в сопровождении гида.

Если результат оказался положительным, специальная бригада скорой помощи отвезет пациента в больницу для более тщательного обследования, и уже там будет принято решение о госпитализации туриста, изоляции по месту отдыха или о карантине по месту жительства.

Кроме того, в Турции сохраняются предписания по обязательному ношению масок в закрытых помещениях. Представители турфирм должны выдать всем отдыхающим индивидуальные пакеты с санитарно-гигиеническими принадлежностями (маски, дезинфицирующие средства) и проинформировать о мерах по соблюдению режима в отеле и в городе.

Ранее мы писали о том, что украинцы устроили в Турции "туристический" аншлаг.

Также сообщалось, что для украинцев открыли границы 38 стран.