Турция изменила правила въезда туристов и провоза багажа [ Редактировать ]
Турция изменила правила въезда для иностранных туристов в связи с пандемией коронавируса. Они касаются ручной клади, документов и тестирования на COVID-19 в аэропортах.
Об этом сообщает ukranews.com.
Теперь во время полета туристы в обязательном порядке должны заполнить анкету, в которой указывают место назначения и адрес пребывания в Турции, включая контактные данные и название принимающего туроператора, наименование отеля. Эти анкеты сдаются во время паспортного контроля в аэропорту, а сведения вносятся в базу данных МВД Турции, чтобы затем найти тех, кто летел в пределах двух рядов от кресла зараженного коронавирусом, если такой обнаружится.
Отмечается, что по требованию турецкой стороны на рейсах введены ограничения на провоз ручной клади. В салон можно пронести исключительно:
- женские сумочки
- мужские портфели
- ноутбуки
- плееры
- чехлы для ноутбуков
- детские сумки
- пакеты с товарами из Duty Free
- музыкальные инструменты
- фотоаппараты
- ювелирные изделия
Остальные вещи должны сдаваться в багаж без взимания дополнительной платы.
Из-за обязательного ношения масок во время полета авиакомпании отказались от питания на борту. Пассажирам будет предоставляться только бутилированная вода.
По прилету у туристов проверят температуру, и если она превысит отметку в 37,8 градуса, пассажира попросят через полчаса измерить температуру еще раз и пройти осмотр у врача. Если температура сохраняется, путешественнику бесплатно сделают ПЦР-тест на коронавирус. При отрицательном результате он сможет спокойно покинуть аэропорт в сопровождении гида.
Если результат оказался положительным, специальная бригада скорой помощи отвезет пациента в больницу для более тщательного обследования, и уже там будет принято решение о госпитализации туриста, изоляции по месту отдыха или о карантине по месту жительства.
Кроме того, в Турции сохраняются предписания по обязательному ношению масок в закрытых помещениях. Представители турфирм должны выдать всем отдыхающим индивидуальные пакеты с санитарно-гигиеническими принадлежностями (маски, дезинфицирующие средства) и проинформировать о мерах по соблюдению режима в отеле и в городе.
Ранее мы писали о том, что украинцы устроили в Турции "туристический" аншлаг.
Также сообщалось, что для украинцев открыли границы 38 стран.
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