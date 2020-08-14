Майбутні студенти уже можуть подавати електронні заяви на вступ до вишів. Кампанія триватиме до 22 серпня. У міністерстві освіти та науки зазначають, що вступники можуть подати до п'яти заяв на бюджет у будь-який навчальний заклад без обмеження щодо спеціальностей.

Якщо ви претендуєте на навчання коштом держави, то обов'язково встановлює пріоритетність заявок, яка найважливіша, а яка остання.

Після подання документів, змінити це вже не зможете. А ось з навчанням за власний кошт все простіше: на контракт подавайте заяв скільки хочете.