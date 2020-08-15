Киев обновил антирекорд по COVID-19 [ Редактировать ]
За минувшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 232 жителей Киева, один случай - летальный. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.
Заболели за минувшие сутки:
- 122 женщины в возрасте от 20 до 89 лет;
- 94 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет;
- 6 девочек от 3 до 15 лет;
- 10 мальчиков от 8 до 17 лет.
Заболели в том числе и 5 медиков. В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
На сегодня в Киеве уже 10 392 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Всего в столице Украины коронавирус унес жизни 151 человека.
За минувшие сутки выздоровели 57 человек. Таким образом коронавирус побороли 3 373 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (+40), Днепровском (+34) и Дарницком районах (+33).
Ранее сообщалось, что с понедельника в Киеве ужесточат карантин. "Подробности" писали, что изменится в украинской столице, которая попала в "желтую зону" эпидемиологической опасности.
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