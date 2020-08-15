За минувшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 232 жителей Киева, один случай - летальный. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.



Заболели за минувшие сутки:

122 женщины в возрасте от 20 до 89 лет;

94 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет;

6 девочек от 3 до 15 лет;

10 мальчиков от 8 до 17 лет.

Заболели в том числе и 5 медиков. В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

На сегодня в Киеве уже 10 392 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Всего в столице Украины коронавирус унес жизни 151 человека.

За минувшие сутки выздоровели 57 человек. Таким образом коронавирус побороли 3 373 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (+40), Днепровском (+34) и Дарницком районах (+33).





Ранее сообщалось, что с понедельника в Киеве ужесточат карантин. "Подробности" писали, что изменится в украинской столице, которая попала в "желтую зону" эпидемиологической опасности.