С понедельника в Киеве ужесточат карантин: что изменится [ Редактировать ]
С понедельника, 17 августа, в Киеве несколько ужесточаются карантинные ограничения, сообщил мэр Виталий Кличко. Из-за роста числа больных коронавирусом украинская столица оказалась в "желтой" зоне эпидемической опасности.
Как пояснил Кличко, в Киеве превышена заполненность коек в больницах, где лечат больных коронавирусом. При норме 50%, занято 52,2% мест.
С 17 августа в столице Украины будут усилены следующие ограничения и запреты:
- запрещено пребывание в общественных зданиях и, общественном транспорте без защитных масок;
- запрещено нахождение на улице без документов, удостоверяющих личность;
- запрещено самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации людям, находящимся на изоляции;
- запрещено проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных и рекламных) мероприятий с участием более одного лица на 5 кв. м. площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;
- организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее 1,5 м, если участники находятся стоя.
- заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры не должна превышать 50% мест;
- общественный транспорт (трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси) осуществляют перевозки пассажиров только в количестве мест для сидения.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Киеве подтверждено 158 новых случаев COVID-19. В Украине на утро 14 августа зафиксировано 1 732 случая коронавирусной инфекции.
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