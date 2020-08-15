За прошедшие сутки в Украине подтверждено 1 847 новых случаев коронавирусной инфекции, 33 человека умерли. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

По состоянию на утро 15 августа в стране подтверждено 89 719 случаев COVID-19, из них 2 044 скончались.

Рекордсменом по заражениям стала Харьковская область - 254 новых случая за сутки. За ней идет Киев (+232), Черновицкая (+170), Львовская (+166), Ивано-Франковская (+148) и Одесская (+139) области.

Не зафиксировано новых случаев заболевания COVID-19 лишь в Кировоградской области.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский констатировал, что Украина оказалась на грани второй волны коронавируса.