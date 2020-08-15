Коронавирус в Украине установил новый антирекорд [ Редактировать ]
За прошедшие сутки в Украине подтверждено 1 847 новых случаев коронавирусной инфекции, 33 человека умерли. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.
По состоянию на утро 15 августа в стране подтверждено 89 719 случаев COVID-19, из них 2 044 скончались.
Рекордсменом по заражениям стала Харьковская область - 254 новых случая за сутки. За ней идет Киев (+232), Черновицкая (+170), Львовская (+166), Ивано-Франковская (+148) и Одесская (+139) области.
Не зафиксировано новых случаев заболевания COVID-19 лишь в Кировоградской области.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский констатировал, что Украина оказалась на грани второй волны коронавируса.
по теме
Эпидемия коронавируса: сколько украинцев заболели за минувшие сутки
Лидером по темпам распространения COVID-19 остается Львовская (+130), Ивано-Франковская (+121) и Харьковская (+117) области
Коронавирус в Украине: за сутки заболели более тысячи человек
Лидером по заболеваемости остается Львовская область (+146). На второе место неожиданно вырвалась Харьковская область (+143)
Названа причина резкого всплеска коронавируса в Киеве
Рост заболеваемости COVID-19 связан с увеличением числа тестирований, уверен глава Госпотребслужбы
В Украине продолжает ухудшатся "коронавирусная" статистика
Самое большое заражение отмечается в 4 регионах
В Украине наблюдается негативная динамика коронавируса
Наибольшее количество зараженных регистрируют в 4 регионах