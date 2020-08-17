В понедельник, 17 августа 2020 года, легендарному украинскому музыканту, лидеру группы "Скрябин" Андрею Кузьменко исполнилось бы 52 года.

Чтобы почтить память известного украинца, кумира миллионов людей, жизнь которого в 2015 году унесла страшная авария, Podrobnosti.ua подготовили десять лучших цитат Кузьмы Скрябина.

"Лучше высушить одну детскую слезу, чем пролить реки крови."

"Мой дом - единственное в мире место, где меня любят и ждут независимо от того, кто я и сколько зарабатываю. Я никогда не предам самых близких мне людей."

"Заметил, что для того, чтобы сделать человека счастливым, не нужны какие-то огромные пространства. Достаточно включить фантазию и обустроить тот минимум, который уже есть, чтобы чувствовать себя лучше."

"Люди! Хорошего вам дня, хотя я даже не знаю, что сегодня - вторник или суббота, и пофиг, убивайте хамство улыбкой."

"Лучше быть оптимистом, который ничего не знает, чем загибаться и растить себе горб от того, что вокруг одни проблемы."

"Меняйте мир к лучшему, заботьтесь о нем, потому что вы в нем живете!"

"Если кто-то плюнул тебе на плечи, есть надежда на то, что он просто не доплюнул на того, кто шел перед тобой."

"Если у вас нет гармонии - то берите гармонь и гармонируйте!"

"Любовь я определяю для себя как состояние максимально комфортного пребывания с одним человеком долгое время, в идеале - до самого конца."

"Без чувства любви нет ничего. Ты должен любить свою работу, любить человека, который рядом с тобой, воспринимать то, что тебя окружает настолько четко, чтобы так же четко передать это в песне. Поэтому, если песня высосана из пальца, она никому не интересна. А если композиция передает чувства, которые ты пережил, переосмыслил, профильтровал, трансформировал, то в твоем творении и другие люди видят какой-то процесс, который близок к тому, что они пережили сами. Проще сказать, если любовь есть, то она ощущается. Есть миллион песен о любви, которые хочется сразу выключить, а есть тысячи, которые хочется слушать и слушать."

Ранее мы писали о том, что Зеленский присвоил Скрябину звание Героя Украины.