"Он оставил след в сердце каждого": Зеленский присвоил Скрябину звание Героя Украины [ Редактировать ]
В понедельник, 17 августа, кумиру миллионов людей, музыканту, лидеру группы "Скрябин" Андрею Кузьменко (Кузьма Скрябин) могло бы исполниться 52 года.
В этот день президент Украины Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.
"Сегодня Андрею Кузьменко исполнилось бы 52 года. Его гибель стала настоящим шоком для всего общества. Он был таким искренним и открытым, таким своим, что в тот страшный день каждый из нас почувствовал, что потерял родного, близкого человека", - говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что у каждого украинца есть хорошее воспоминание, связанное с песнями Кузьмы.
"Он оставил след в сердце каждого. Он учил нас не забывать и звонить настоящим друзьям из старых фотографий. Приезжать к маме, чтобы посидеть на кухне не один час. И, конечно, он учил нас не стыдиться своей земли, потому что каждый - сам себе страна", - написал президент.
"Сегодня я подписал указ о присвоении Андрею Кузьменко звание Героя Украины", - добавил он.
Напомним, жизнь Андрея Кузьменко унесло страшное ДТП 2 февраля 2015 года.
Ранее мы писали о том, что единственная дочь Кузьмы Скрябина неожиданно вышла замуж.
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