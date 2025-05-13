Футбольний клуб "Піза" вперше за 34 роки вийшов у Серію А [ Редагувати ]
Футбольний клуб "Піза" вперше за 34 роки вийшов у Серію А - елітний дивізіон чемпіонату Італії. На честь цього прапор футбольного клубу вивісили на Пізанській вежі.
Головним тренером "Пізи" є Філіппо Індзагі, який вивів у Серію А вже другий клуб.
Власник "Пізи" - 66-річний російськомовний американський мільярдер Олександр Кнастер. Власник "Пізи" народився в Москві, у 16-річному віці з сім'єю виїхав до США. У 1995 році Кнастер повернувся до росії. У 1998-му на запрошення Михайла Фрідмана став гендиректором "Альфа-Банку".
Згодом заснував інвестиційну компанію і став міноритарним акціонером "Альфа-Банку" і ТНК-BP (також входив до правління).
У січні 2021 року придбав 75% акцій "Пізи", яка на той момент виступала у другому за силою дивізіоні.
Прапор ФК "Піза" вивісили на Пізанській вежі
по темі
Очікується, що 43-річний іспанець тепер очолить мадридський "Реал". Минулого сезону Алонсо привів "Баєр" до першої в історії перемоги в чемпіонаті Німеччини, причому команда не зазнала жодної поразки за весь турнір.
Анчелотті залишить посаду головного тренера мадридського "Реала" після заключного туру чемпіонату Іспанії, який заплановано на 25 травня. І керуватиме бразильцями вже у найближчому матчі проти Еквадору 6 червня.
"Барселона" з рахунком 4:3 обіграла "Реал" і практично гарантувала собі титул чемпіона Іспанії.
Серед гравців - ветерани війни, які втратили кінцівки в зоні бойових дій, та цивільні з ампутаціями. Михайло Манилюк розкаже детальніше про цей вид спорту. Та якою була гра на полі?
Для українських бійців, які втратили на війні кінцівки, провели майстер-клас із гри у великий теніс та вечір італійської музики. Про все розповість Жанна Дутчак.
Суперником "Інтера" у фіналі Ліги чемпіонів, який пройде 31 травня у Мюнхені, стане ПСЖ. У середу французький клуб, який ніколи раніше не перемагав у найпрестижнішому з єврокубків, на своєму полі впорався - 2:1 - з лондонським "Арсеналом".