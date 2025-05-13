Футбольний клуб "Піза" вперше за 34 роки вийшов у Серію А - елітний дивізіон чемпіонату Італії. На честь цього прапор футбольного клубу вивісили на Пізанській вежі.

Головним тренером "Пізи" є Філіппо Індзагі, який вивів у Серію А вже другий клуб.

Власник "Пізи" - 66-річний російськомовний американський мільярдер Олександр Кнастер. Власник "Пізи" народився в Москві, у 16-річному віці з сім'єю виїхав до США. У 1995 році Кнастер повернувся до росії. У 1998-му на запрошення Михайла Фрідмана став гендиректором "Альфа-Банку".

Згодом заснував інвестиційну компанію і став міноритарним акціонером "Альфа-Банку" і ТНК-BP (також входив до правління).

У січні 2021 року придбав 75% акцій "Пізи", яка на той момент виступала у другому за силою дивізіоні.

Прапор ФК "Піза" вивісили на Пізанській вежі