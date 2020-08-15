Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси может покинуть команду после разгрома от мюнхенской "Баварии", сообщает испанская радиостанция COPE.

Накануне клубы встретились в четвертьфинале Лиги чемпионов, игра завершилась со счетом 2:8.

Если этим летом в "Барселоне" не произойдет реальных изменений, аргентинец намерен оставить каталонский клуб, выяснили журналисты. По контракту у Лионеля Месси есть возможность покинуть клуб в 2021 году без каких-либо штрафных санкций.

Самым очевидным претендентом на аргентинца называют миланский "Интернационале". По информации издания Marca, итальянский клуб следит за развитием ситуации с Месси и, когда у него закончится контракт с "Барсой", планирует предложить аргентинцу четырехлетнее соглашение на 260 млн евро. После вычета налогов его зарплата составит 50 млн евро в год, что выше, чем у Криштиану Роналду в "Ювентусе".

Напомним, что Лионелю Месси 33 года, в составе "Барселоны" он выиграл 10 чемпионатов Испании, 4 Лиги чемпионов, 6 Кубков Испании и 3 Суперкубка Европы. За свою карьеру он забил более 700 голов. Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча".

Ранее сообщалось, что Месси и Роналду могут стать игроками одного клуба.