Месси грозит уходом из "Барселоны" после разгрома от "Баварии" [ Редактировать ]
Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси может покинуть команду после разгрома от мюнхенской "Баварии", сообщает испанская радиостанция COPE.
Накануне клубы встретились в четвертьфинале Лиги чемпионов, игра завершилась со счетом 2:8.
Если этим летом в "Барселоне" не произойдет реальных изменений, аргентинец намерен оставить каталонский клуб, выяснили журналисты. По контракту у Лионеля Месси есть возможность покинуть клуб в 2021 году без каких-либо штрафных санкций.
Самым очевидным претендентом на аргентинца называют миланский "Интернационале". По информации издания Marca, итальянский клуб следит за развитием ситуации с Месси и, когда у него закончится контракт с "Барсой", планирует предложить аргентинцу четырехлетнее соглашение на 260 млн евро. После вычета налогов его зарплата составит 50 млн евро в год, что выше, чем у Криштиану Роналду в "Ювентусе".
Напомним, что Лионелю Месси 33 года, в составе "Барселоны" он выиграл 10 чемпионатов Испании, 4 Лиги чемпионов, 6 Кубков Испании и 3 Суперкубка Европы. За свою карьеру он забил более 700 голов. Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча".
Ранее сообщалось, что Месси и Роналду могут стать игроками одного клуба.
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