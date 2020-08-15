"Бавария" забила "Барселоне" 8 (!) голов в 1/4 финала Лиги чемпионов [ Редактировать ]
Мюнхенская "Бавария" разгромила испанскую "Барселону" в четвертьфинале Лиги чемпионов. Встреча, проходившая в пятницу на стадионе "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне, завершилась со счетом 8:2.
У победителей дважды отличились Томас Мюллер (4-я и 31-я минуты) и Филиппе Коутиньо (85, 89), по одному мячу забили Иван Перишич (22), Серж Гнабри (28), Йозуа Киммих (63) и Роберт Левандовский (82).
"Барселона" впервые пропустила столько мячей в одном матче с 1946 года.
В полуфинале "Бавария" встретится с победителем пары "Манчестер Сити" - "Лион". Финальный матч Лиги чемпионов пройдет 23 августа.
Ранее "Подробности" опубликовали календарь матчей плей-офф Лиги Европы.
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