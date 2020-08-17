Украина отзывает посла из Беларуси [ Редактировать ]
В понедельник, 17 августа, Украина отзывает посла в Беларуси Игоря Кизима для консультаций.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Как вы знаете, в минувшую пятницу официальный Минск передал задержанных "вагнеривцив" в Россию, несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине. Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям. После этого Александр Лукашенко неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси.
По его словам, новые угрозы как для личной безопасности граждан, так и региональной безопасности в целом вытекают из официальных сообщений о возможном активном привлечение России и ОДКБ к урегулированию ситуации в Беларуси.
Совокупность фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях.
В связи с этим Кулеба принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности, сложившейся выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов.
"Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью, и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска", - подчеркнул Кулеба.
При этом он заверил, что вызов посла на консультации никоим образом не повлияет на способность обеспечивать права и законные интересы граждан Украины на территории Беларуси.
Ранее мы писали о том, что возле посольства Беларуси в Киеве собрались активисты.
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