Возле посольства Республики Беларусь в столице собрались несколько десятков человек.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

По информации, возле дипучреждения было перекрыто движение и начались перепалки с полицией.

Под посольством Беларуси в Киеве активисты перекрыли движение по улице Коцюбинского и устроили перепалку с полицией.

Отмечается, что активисты выступают против применения силы правоохранителями Беларуси. Участники акции называют такие действия наступлением на свободу слова и свободу мирных собраний.

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