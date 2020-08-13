Возле посольства Беларуси в Киеве собрались активисты (видео) [ Редактировать ]
Возле посольства Республики Беларусь в столице собрались несколько десятков человек.
Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.
По информации, возле дипучреждения было перекрыто движение и начались перепалки с полицией.
Под посольством Беларуси в Киеве активисты перекрыли движение по улице Коцюбинского и устроили перепалку с полицией.
Отмечается, что активисты выступают против применения силы правоохранителями Беларуси. Участники акции называют такие действия наступлением на свободу слова и свободу мирных собраний.
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