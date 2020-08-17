Екологічна катастрофа небувалих масштабів: Маврикійська влада готує позов про компенсацію збитків [ Редактировать ]
Близько 90 тонн нафти вилилося у води Індійського океану в результаті аварії японського судна, яке сіло на мілину поблизу острівної держави і розкололося надвоє.
Зараз влада республіки Маврикій наказала відбуксирувати носову частину судна на тисячу кілометрів від острова та затопити. Суховантаж з чотирма тисячами тонн нафтопродуктів налетів на риф у районі унікального морського заповідника. Науковці вже назвали аварію екологічною катастрофою небувалих для держави масштабів. Маврикійська влада готує позов про компенсацію збитків до компанії-судновласниці.
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