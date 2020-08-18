В Германии потерпел крушение воздушный шар с пассажирами. Трагедия произошла в воскресенье вечером в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, сообщает Merkur.

Пилот уже вел аэростат на посадку, когда его подхватил сильный порыв ветра. Корзину с людьми начало сильно "кидать" и несколько раз ударило об землю, выбросив сразу четырех человек.

Ветер продолжал тянуть воздушный шар по земле по земле, пока у железнодорожных путей он не застрял в ветвях.

С деревьев несчастных пассажиров снимали более 100 спасателей. На время пришлось остановить движение поездов.

Как сообщила полиция, пилот погиб на месте, все семь участников увеселительной прогулки получили травмы, двое - тяжелые.

Ранее сообщалось, что NASA запустит в космос воздушный шар размером с футбольное поле.