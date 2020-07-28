Космическое агентство NASA планирует отправить огромный воздушный шар к краю стратосферы Земли на поиски секретов о том, как образуются звезды и планеты. Об этом сообщает lenta.ua.

Миссия ASTHROS отправится из Антарктиды в декабре 2023 года и проведет три недели в стратосфере, той части атмосферы, где находится озоновый слой. Ее компоненты включают воздушный шар размером с футбольное поле и специализированный дальний инфракрасный телескоп, предназначенный для сбора света, который человеческий глаз не может обнаружить.

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Инженеры Лаборатории реактивного движения NASA начнут испытания в следующем месяце.

Воздушный шар будет парить на высоте около 130 тыс. футов, 25 миль в высоту. По словам сотрудников лаборатории, команда может управлять телескопом с земли и загружать его данные для немедленного анализа.

"Мы запустим ASTHROS на край космоса из самой отдаленной части нашей планеты", - сказал Хосе Силес, инженер Лаборатории реактивного движения и руководитель проекта ASTHROS.

Телескоп будет изучать звездообразование.

Когда ASTHROS завершит два-три цикла вокруг Южного полюса за три-четыре недели, его операторы на земле отделят гондолу от воздушного шара. Гондола и инструменты спрыгнут с парашютом на Землю, где их можно будет использовать для будущих миссий.

Ранее сообщалось, что NASA построит на Луне и Марсе атомные электростанции.