NASA запустит в космос воздушный шар размером с футбольное поле [ Редактировать ]
Космическое агентство NASA планирует отправить огромный воздушный шар к краю стратосферы Земли на поиски секретов о том, как образуются звезды и планеты. Об этом сообщает lenta.ua.
Миссия ASTHROS отправится из Антарктиды в декабре 2023 года и проведет три недели в стратосфере, той части атмосферы, где находится озоновый слой. Ее компоненты включают воздушный шар размером с футбольное поле и специализированный дальний инфракрасный телескоп, предназначенный для сбора света, который человеческий глаз не может обнаружить.
Инженеры Лаборатории реактивного движения NASA начнут испытания в следующем месяце.
Воздушный шар будет парить на высоте около 130 тыс. футов, 25 миль в высоту. По словам сотрудников лаборатории, команда может управлять телескопом с земли и загружать его данные для немедленного анализа.
"Мы запустим ASTHROS на край космоса из самой отдаленной части нашей планеты", - сказал Хосе Силес, инженер Лаборатории реактивного движения и руководитель проекта ASTHROS.
Телескоп будет изучать звездообразование.
Когда ASTHROS завершит два-три цикла вокруг Южного полюса за три-четыре недели, его операторы на земле отделят гондолу от воздушного шара. Гондола и инструменты спрыгнут с парашютом на Землю, где их можно будет использовать для будущих миссий.
Ранее сообщалось, что NASA построит на Луне и Марсе атомные электростанции.
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