В Украине объявили штормовое предупреждение [ Редактировать ]
Фото: шторм / tengrinews.kz
Во вторник, 18 августа, погода в Украине ухудшится. Синоптики предупреждают о грозовых дождях на западе страны. Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.
Таким образом, днем в западных областях ожидаются грозы и дожди (I уровень опасности, желтый).
Кроме того, в Укргидрометцентре предупреждают, что в Украине сегодня будет воздерживаться пожарная опасность.
Ранее мы писали о том, что в Украине произойдут опасные погодные явления.
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