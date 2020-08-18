Во вторник, 18 августа, погода в Украине ухудшится. Синоптики предупреждают о грозовых дождях на западе страны. Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.

Таким образом, днем в западных областях ожидаются грозы и дожди (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, в Укргидрометцентре предупреждают, что в Украине сегодня будет воздерживаться пожарная опасность.

Ранее мы писали о том, что в Украине произойдут опасные погодные явления.