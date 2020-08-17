Министерство культуры Беларуси досрочно расторгло трудовой договор с директором Национального академического театра имени Янки Купалы Павлом Латушко после его участия в Марше Свободы 16 августа. Об этом сообщает "Радио Свобода".

14 августа Латушко принимал участие в акции за отставку главы МВД Беларуси Юрия Караева, допустившего насилие над мирными протестующими.

Я горжусь тем, что есть белорусы, которые хотят правды, хотят жить иначе. Это важно, потому что эти традиции заложены еще нашим песняром Купалой. Давайте вспомним его стихи, слова. Он мечтал про независимую мирную Беларусь. Для всех нас, купаловцев, это действительно важно.

В театре заявили, что актерская труппа готова уволиться в знак солидарности со своим директором. Уже заявили, что уходят художественный руководитель и руководитель литературно-драматической части.

Ранее коллектив театра заявлял, что готов присоединиться к забастовке с требованием аннулировать результаты голосования и назначить повторные президентские выборы.

Как пишут местные телеграм-каналы, к работникам театра едет министр культуры Беларуси Юрий Бондарь.

Павел Латушко с 2009 по 2012 год возглавлял Министерство культуры Беларуси, затем работал послом во Франции. В 2019 году он был назначен директором Купаловского театра.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко отверг идею повторных выборов главы государства. Вместе с тем он согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституцию.