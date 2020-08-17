Новые выборы в Беларуси: Лукашенко назвал условие [ Редактировать ]
Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко допустил проведение новых президентских выборов, назваd для этого главное условие. Так, он требует на референдуме принять изменения в Конституцию страны. Об этом он заявил в ходе общения с рабочими Минского завода колесных тягачей, сообщает "РИА Новости".
"Будет так, мужики. Надо принять новую Конституцию, чтоб вы хотели и даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю Конституцию принимали на референдуме. И по новой Конституции провести, если вы хотите выборы: и парламента, и президента, и местных органов власти", - сказал Лукашенко.
Ранее мы писали, что в Европарламенте не признают выборы в Белоруссии и считают Лукашенко персоной нон грата.
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