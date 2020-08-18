Коронавирус в Украине: Харьков вырвался в лидеры [ Редактировать ]
За прошедшие сутки в Украине выявили 1 616 новых случаев коронавирусной инфекции, 27 человек умерли. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.
По состоянию на утро 18 августа COVID-19 подтвержден у 94 436 украинцев. Из них 2 116 - скончались.
Выздоровел за минувшие сутки 761 пациент. Таким образом болезнь уже побороли 48 925 человек.
Харьковская область укрепляется в роли лидера по количеству новых случаев COVID-19 (+204). Самые высокие показатели по заражению показывают Львовская (+181), Черновицкая (+172), Ивано-Франковская (+169) и Ровненская (+112) области.
В Киеве за минувшие сутки коронавирус нашли у 88 человек. Это существенно ниже, чем обычно.
Ранее сообщалось, что пациент с коронавирусом устроил погром в больнице Херсона.
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