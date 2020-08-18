В NASA показали марсианский "обвал" (фото) [ Редактировать ]
Американское агентство по аэронавтике показало схождение песочной "лавины" на Марсе.
Об этом сообщает пресс-служба NASA.
Так, марсианская лавина сошла с 500-метровой скалы. По предположениям ученых, причиной явления стали температурные колебания на поверхности планеты. Явление было зафиксировано разведовательным спутником.
Отмечается, что подобные события происходят на Красной планете во время весеннего периода. При повышении температуры, лед начинает испарятся, а его осколки сходят и поднимают пыль.
Фото: NASA
К Красной планете вылетели несколько аппаратов с Земли. Это объясняется "орбитальным окном", которое возникает раз в 26 месяцев.
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