Национальное агенство по аэронавтике США отправило на Красную планету табличку с благодарностью всем медикам, которые борются с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

По информации, в знак уважения к работникам медицины на марсоход Perseverance, который отправился на Марс с целью исследовать геологию места посадки – кратера Джезеро, прикрепили алюминиевую табличку. На ней изображены Земля и посох Асклепия – символ медицины. Ее размеры – 8 на 13 см.

Мы хотели продемонстрировать нашу признательность тем, кто поставил под угрозу свое личное благополучие на благо других. Мы надеемся, что когда будущие поколения отправятся на Марс, встретятся с нашим марсоходом, они вспомнят, что на Земле в 2020 году были такие люди.

Отмечается, что марсоход должен достигнуть конечной точки к 8 февраля 2021 года и проведет на поверхности планеты 1 год.

Напомним, что США запустили марсоход, миссией которого будет поиск жизни на Красной планете. Пуск произошел с мыса Канаверал.