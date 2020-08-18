В Соединенных Штатах Америки ученые сделали прорыв в сфере диетологии. Так, специалисты смогли определить "самый лучший возраст" для похудения.

Об этом сообщает издание JAMA Network Open.

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"Люди, чей индекс массы тела снизился с отметки "ожирение" ниже отметки "серьезный избыточный вес" в период от 25 до 40 лет, имели сниженный на 54% риск смерти, в то же время потеря веса после 40 лет не слишком влияет на это", - утверждают ученые.

Они также заявили, что "самые низкие показатели смертности наблюдались среди людей, чей индекс был "нормальным": показатель 18,5-24,9".

Чтобы сделать соответствующие выводы, специалисты проанализировали данные более чем 24 тыс. участников американского Национального исследования здоровья и питания, которое проходило в период с 1998 по 2015 годы.

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