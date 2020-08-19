До антиурядових протестів у Білорусі долучилися спортсмени [ Редактировать ]
До антиурядових протестів у Білорусі долучилися спортсмени. Майже сотня з них звернулася до влади з відкритим листом. Вимагають провести повторні вибори, звільнити затриманих учасників протестів та політв'язнів, а також припинити свавілля силовиків.
Якщо ж влада на діалог не піде або на спортсменів тиснутимуть - вони погрожують відмовитися від виступів за національну збірну.
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