Помидоры не всегда приносят пользу организму человека. Врачи объяснили, кому нельзя употреблять эти овощи, передает newsyou.info.

Помидоры могут быть опасны при гастрите и язве. Все дело в том, что в них содержится большое количество органических кислот. В рацион разрешается добавлять небольшое количество томатов тогда, когда пройдет стадия обострения. Овощ в свежем виде таким людям лучше не употреблять, если имеются заболевания органов пищеварения. Также его нужно исключить из рациона в случае наличия аллергии. Употребление помидоров стимулирует дополнительный выброс гистомина. Он и активирует процесс аллергии.

Диетологи порекомендовали не есть томатные соусы из магазинов. В особенности это касается тех людей, кто имеет проблемы с ЖКТ. В составе кетчупов присутствует сахар, вкусовые усилители. В обработанных термически помидорах содержится больше ликопина - антиоксиданта, защищающего от развития рака и сердечно-сосудистых болезней. Овощ можно тушить на медленном огне или же варить. Однако вода снижает содержание витамина С.

Помидоры содержат важные элементы, необходимые для полноценного функционирования организма. В день можно съедать до 200 граммов томатов.

Ранее мы писали о том, какие сорта сыров помогут сбросить вес.