Профильные эксперты назвали причины преждевременного старения кожи вокруг глаз и рассказали о том, как избежать неприятных последствий. В список вошли стресс, компьютеры и косметика плохого качества, передает newsyou.info.

Как рассказала врач-дерматокосметолог Евгения Иконникова, первые возрастные изменения происходят вокруг глаз. Дело в том, что кожа в этой зоне намного тоньше, нежели на других участках. Поскольку здесь мало сальных и потовых желез, вокруг глаз не образуется сохраняющая эластичность и увлажненность водно-липидная мантия. При этом слой подкожно-жировой клетчатки тонкий настолько, что с годами может просто исчезнуть.

С возрастом вокруг глаз появляется синева, а сквозь кожу начинают просвечиваться сосуды. К тому же волокна коллагена и подкожно-жировой слой клетчатки имеют очень рыхлое строение, из-за чего покров в этой зоне легко растягивается и возникает отечность. Ситуацию усугубляет мимика. Люди часто моргают, хмурятся, щурятся, смеются и плачут. В итоге первые мелкие морщины можно заметить уже после 25 лет.

Складочки появляются по нескольким причинам. К ним может привести сухая и тонкая кожа, нависание век, низкая линия бровей и глубоко посаженные глаза, что часто является либо наследственным фактором, либо результатом повышенной мимической активности. Помимо этого, на появление морщин могут повлиять вредные привычки, хронический недосып, неблагоприятные экологические условия, агрессивное солнце, стресс, некачественная косметика, неправильный уход, плохое питание и напряженная работа за компьютером.

Врачи советуют не просто смывать косметические средства, а использовать увлажняющие крема для кожи вокруг глаз, желательно с правильными кислотами. Также необходимо отказаться от употребления большого количества воды на ночь, использовать компрессы, изменить рацион, больше гулять на свежем воздухе и спать не менее 8 часов в сутки.

В случае серьезных изменений, когда замедлить образование морщин самостоятельно не получается, следует прибегнуть к помощи профессиональных косметологов. У них в арсенале имеется достаточно новомодных средств и способов, которые помогут справиться с преждевременным старением кожи вокруг глаз.

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