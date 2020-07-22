Исследователи из Эдинбургского университета (Шотландия) в сотрудничестве с коллегами из Института биологии старения Макса Планка (Германия) изучили три фактора, связанные с биологическим старением. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Ученые изучили: длительность жизни, годы жизни без болезней (или период здоровья) и феномен чрезвычайного долголетия.

Исследователи объединили анонимную информацию из трех общедоступных баз данных Zenodo, Edinburgh DataShare и Longevity Genomics. Они получили выборку из 1,75 млн записей, которую использовали для оценки факторов продолжительности жизни. В работе также учитывалась информация о 60 тысячах долгожителей.

Изучив огромный объем информации, авторы исследования выяснили, что здоровая долгая жизнь во многом зависит от нормальной работы генов, которые отвечают за метаболизм железа в крови.

При этом слишком высокий уровень железа в крови сокращает продолжительность жизни, считают ученые.

А, значит, необходимо контролировать уровень железа в организме, резюмировала доктор Пола Тиммерс из Центра глобальных медицинских исследований при Эдинбургском университете.

Авторы надеются, что результаты их исследования в будущем помогут создать препарат для профилактики возрастных заболеваний. Он повысит шансы дожить до старости без болезней.

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