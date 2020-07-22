Замедление старения: ученые назвали ключевой фактор [ Редактировать ]
Исследователи из Эдинбургского университета (Шотландия) в сотрудничестве с коллегами из Института биологии старения Макса Планка (Германия) изучили три фактора, связанные с биологическим старением. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
Ученые изучили: длительность жизни, годы жизни без болезней (или период здоровья) и феномен чрезвычайного долголетия.
Исследователи объединили анонимную информацию из трех общедоступных баз данных Zenodo, Edinburgh DataShare и Longevity Genomics. Они получили выборку из 1,75 млн записей, которую использовали для оценки факторов продолжительности жизни. В работе также учитывалась информация о 60 тысячах долгожителей.
Изучив огромный объем информации, авторы исследования выяснили, что здоровая долгая жизнь во многом зависит от нормальной работы генов, которые отвечают за метаболизм железа в крови.
При этом слишком высокий уровень железа в крови сокращает продолжительность жизни, считают ученые.
А, значит, необходимо контролировать уровень железа в организме, резюмировала доктор Пола Тиммерс из Центра глобальных медицинских исследований при Эдинбургском университете.
Авторы надеются, что результаты их исследования в будущем помогут создать препарат для профилактики возрастных заболеваний. Он повысит шансы дожить до старости без болезней.
Ранее мы писали о том, какие популярные продукты вызывают старение кожи.
по теме
Сидячая работа: ученые обнаружили неожиданный положительный эффект
Ученые доказали положительное влияние сидячей работы на человека
Одной вакцины не хватит: сколько держится иммунитет к коронавирусу
Эксперты допускают, что в связи с низким сопротивлением, одной дозы вакцины будет недостаточно
Как мозг избавляется от мертвых клеток: ученые сняли уникальное видео
Американские ученые впервые сняли на видео, как мозг очищается от мертвых нейронов
Почему у женщин выпадают волосы
Проблемы с качеством и состоянием волос наблюдаются у многих женщин
Вода в 8 бюветах Киева непригодна для питья (адреса)
Вода в 8 из 10 бюветов не соответствует нормам