Лукашенко привел войска в полную боевую готовность [ Редактировать ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел новый разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, а также привел войска на западных границах в полную боевую готовность.
Об этом он заявил 18 августа на совещании с членами Совета безопасности, передает "Обозреватель". Глава государства подчеркнул, что военные части готовы к выполнению своих обязательств.
"Мы развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах и привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что все это исполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств", – сказал он.
Политик утверждает, что в стране появляются проблемы внутри и извне, и это якобы скоординированные действия.
По словам Лукашенко, властям для наведения порядка в Беларуси пришлось задействовать отдельные подразделения сил специальных операций.
В ходе разговора с Лукашенко президент России сообщил о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном по вопросам, касающимся ситуации в Беларуси.
Ранее мы писали о том, что Лукашенко согласился передать полномочия.
Также сообщалось, что в Беларуси погиб еще один протестующий.
по теме
ЦИК Беларуси объявила официальные результаты выборов
Объявлены официальные результаты выборов в Беларуси
Тихановская сделала шокирующее заявление (видео)
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала новое видеообращение
Второй день протестов в Беларуси: подробности акции (фото, видео)
В Беларуси после завершения президентских выборов начались массовые акции протеста
В Минске перед началом акции протеста начались задержания
Сотрудники правоохранительных органов выборочно останавливают на улице молодых людей и проводят досмотр личных вещей
В Беларуси проходят выборы президента: что нужно знать
На пост президента страны претендуют 5 кандидатов