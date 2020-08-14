Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская опубликовала новое видеообращение. Об этом сообщает Telegram-канал "Украина Сейчас".

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В своем обращении оппозиционер заявила, что там, где комиссия правильно посчитала голоса на выборах, ее поддержка составила 60-70%.

Тихановская поблагодарила тех, кто участвует в забастовке, а остальных призвала присоединяться к ней.

Она подчеркнула, что люди должны защитить свой выбор, и призвала всех мэров 15 и 16 августа выступить организаторами мирных собраний в каждом городе Беларуси.

Светлана Тихановская также призвала власть прекратить насилие в стране.

Ранее сообщалось, что Литва выдала Тихановской визу на год и предоставила жилье.

Также мы писали о том, что Лукашенко отреагировал на забастовку в стране.