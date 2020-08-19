Как правильно есть мед [ Редактировать ]
Мед - продукт, богатый углеводами, а потому есть его нужно умеренно и сочетая с белком. Эксперты отметили, что популярный продукт обладает биохимическом индексом, аналогичным сахару. Его потребление должно быть строго умеренным - так же, как любого другого продукта с большим количеством углеводов, передает newsyou.info.
Вдобавок врачи советуют комбинировать мед с молочными продуктами, насыщенными белком - например, с натуральным йогуртом, творогом.
В этом случае выделение углеводов в кровь из лакомства будет более медленным, что защитит от резких скачков глюкозы и нарушений выработки инсулина.
Если пренебрегать данными правилами и есть мед в больших количествах, это поспособствует переизбытку простых углеводов в организме, что повышает риск негативных метаболических изменений, ассоциированных с развитием сахарного диабета и появлением лишнего веса.
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