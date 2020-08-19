Кабмин сменил руководителя Гостаможслужбы [ Редактировать ]
Кабинет министров освободил Игоря Муратова от исполнения обязанностей главы Государственной таможенной службы Украины. Соответствующее решение принято на заседании правительства 19 августа.
Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.
"Кабмин принял проект распоряжения о временном возложении обязанностей главы Государственной таможенной службы Украины на Павловского Андрея Витальевича (заместитель председателя Гостаможслужбы)", - сообщил Мокан.
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