Тараса Шевченко назначили в Министерство культуры [ Редактировать ]
Кабинет министров на своем заседании в среду, 12 августа, назначил Тараса Шевченко заместителем министра культуры и информационной политики. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В Минкульте полный тезка "Кобзаря" будет отвечать за информационную политику, информационную безопасность и медиа.
Тарас Шевченко - юрист, эксперт по вопросам конституционного и медийного права. Много лет возглавлял общественную организацию "Центр демократии и верховенства права". С 2020 года является председателем Независимого медийной совета.
Также является членом Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Президенте Украины, членом Совета "реанимационные пакета Реформ", соучредителем движения "ЧЕСТНО".
Напомним, 15 июля правительство назначило первым заместителем министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева, а 17 июня Кабмин распорядился назначить замминистра Ларису Петасюк.
Ранее сообщалось, что Кабмин вернул культуре миллиард гривен, а президент Зеленский инициирует снижение налогов в сфере культуры и туризма.
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